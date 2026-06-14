Homilía: Cristo murió por los pecadores, esta es la mayor prueba de amor que puede existir

Tegucigalpa – El arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, reflexionó que Cristo, hijo de Dios, murió por los pecadores y es esa la mayor prueba de amor que puede existir en el mundo.

En ese contexto, razonó que también los cristianos estamos llamados a darnos por alguien que no lo merece.

La gratitud es propia de Dios, enfatizó al tiempo que recordó que Dios dio dones gratis a sus discípulos y estos dones deben ser transferidos de generación en generación de la misma forma.

Detalló que los discípulos recibieron de Cristo el poder para curar y liberar y hasta hoy todo poder en la Iglesia está relacionado con el consuelo, la liberación y la justicia.

Los beneficiarios de estas acción son las ovejas sin pastor, exclamó al tiempo que dijo somos ovejas de su rebaño.

Haciendo resonancia del envío a los apóstoles, vayan primeramente a las ovejas descarriadas, caviló.

Podemos decir que nosotros misioneros, somos enviados a los más cercanos, es decir con quienes compartimos casa, trabajo o estudio.

Entonces la mayor prueba de amor que puede existir es darse por alguien que no lo merece, Cristo murió por los pecadores, zanjó.

A continuación Proceso Digital reproduce la lectura del día tomada del santo evangelio según san Mateo

Mateo 9, 36-10, 8