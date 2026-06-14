Homilía: Cristo murió por los pecadores, esta es la mayor prueba de amor que puede existir

Tegucigalpa – El arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, reflexionó que Cristo, hijo de Dios, murió por los pecadores y es esa la mayor prueba de amor que puede existir en el mundo.
En ese contexto, razonó que también los cristianos estamos llamados a darnos por alguien que no lo merece.
La gratitud es propia de Dios, enfatizó al tiempo que recordó que Dios dio dones gratis a sus discípulos y estos dones deben ser transferidos de generación en generación de la misma forma.
Detalló que los discípulos recibieron de Cristo el poder para curar y liberar y hasta hoy todo poder en la Iglesia está relacionado con el consuelo, la liberación y la justicia.
Los beneficiarios de estas acción son las ovejas sin pastor, exclamó al tiempo que dijo somos ovejas de su rebaño.
Haciendo resonancia del envío a los apóstoles, vayan primeramente a las ovejas descarriadas, caviló.
Podemos decir que nosotros misioneros, somos enviados a los más cercanos, es decir con quienes compartimos casa, trabajo o estudio.
Entonces la mayor prueba de amor que puede existir es darse por alguien que no lo merece, Cristo murió por los pecadores, zanjó.
A continuación Proceso Digital reproduce la lectura del día tomada del santo evangelio según san Mateo
Mateo 9, 36-10, 8
En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: “La cosecha es mucha y los trabajadores, pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos”.
Después, llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias.
Éstos son los nombres de los doce apóstoles: el primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor.
A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones: “No vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el Reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos; resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder; ejérzanlo, pues, gratuitamente”. (RO)