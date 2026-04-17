Homicidios se han incrementado en un 5 %, señala Nelson Castañeda

Tegucigalpa – El encargado de Seguridad y Defensa de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Nelson Castañeda señaló que se reporta un aumento del 5 % en homicidios.

Sostuvo que la percepción no cambia y seguimos sintiendo que viviendo en un país que no hay estrategia, inseguro, que no hay resultados y es evidente que lo que vemos a diario a través de los medios de comunicación es lo que genera esta preocupación.

Agregó que este primer monitoreo abarca del 1 de enero al 10 de abril refleja un aumento del 5 % en los homicidios.

La concentración de la violencia se está dando en 16 municipios del país, indicó. “Se tienen que concentrar en estos municipios, hay que retornar la paz y dar resultados”, afirmó.

En ese sentido, sugirió al gobierno del presidente Nasry Asfura tener cuidado en la tasa de homicidios, porque es una tasa que no se puede volver alterar y que tienen que mantenerse hacia la baja.

Indicó que del 2022 al 2025 la tasa de homicidios refleja una reducción del 42 % y es uno de los elementos destacados de manera positiva en el país y no podemos volver a caer.

En cuanto a las muertes de mujeres, dijo que se han mantenido al alza y lo que esperamos como población es que cesen y que la reducción sea evidente.

Mientras que en las muertes múltiples sostuvo que se han mantenido, por lo que se espera que no sigan sumando.

Indicó que el Ministro de Seguridad solo tiene dos meses en el poder y no hay presupuesto asignado, hay justificación, pero se debe de llamar a la responsabilidad porque el pueblo requiere de respuestas, las estrategias deben de dar resultados y el apoyo entre todas las dependencias del Estado deben unir esfuerzos y ver cambios sustanciales en materia de seguridad. IR