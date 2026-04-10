Homicidios aumentan, problema es crítico advierte Observatorio de la Violencia de la UNAH

Tegucigalpa- La directora del Observatorio de la Violencia de la UNAH, Migdonia Ayestas, alertó sobre un incremento en los homicidios en Honduras durante 2026, tras revelarse que las cifras oficiales superan las registradas en el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con datos de la Policía Nacional de Honduras, en 2025 se contabilizaban 591 homicidios, mientras que para la misma fecha en 2026 la cifra asciende a 612, lo que representa un aumento de 21 casos. Este comportamiento eleva el promedio diario de muertes violentas de 6 en 2025 a aproximadamente 6.24 en 2026.

En ese sentido, Ayestas explicó que actualmente se encuentran en un proceso de validación “paso a paso” de los datos, con el objetivo de consolidar una cifra única y oficial desde el observatorio. No obstante, subrayó que superar las 600 muertes violentas refleja que el problema de los homicidios sigue siendo crítico en el país.

La experta enfatizó que la violencia debe abordarse con estrategias integrales, desde los barrios donde operan grupos ilícitos hasta los municipios utilizados como rutas para el tráfico de drogas y armas. Indicó que en estos contextos también se cometen delitos como asaltos y hurtos, que derivan en muertes violentas que afectan directamente a la población.

Asimismo, señaló que la criminalidad es un fenómeno multicausal y multifacético, que no solo involucra a estructuras del crimen organizado, sino también conflictos interpersonales, disputas por tierras, violencia doméstica e intrafamiliar, factores que continúan generando víctimas en el país.

Finalmente, Ayestas hizo un llamado a desarrollar un trabajo interinstitucional que permita enfrentar la violencia desde diferentes enfoques y reducir de manera efectiva los homicidios en Honduras.LB