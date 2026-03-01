Una pareja muere arrollada en carretera CA-15 en Olancho

Catacamas – Dos personas fallecieron en las últimas horas en un accidente de tránsito en la carretera que conduce hacia el municipio de Catacamas, departamento de Olancho, oriente de Honduras.

Los fallecidos son un hombre y una mujer que no portaban documentos personales de identificación.

Se informó que ambos iban en una motocicleta cuando fueron arrollados en horas de la madrugada del domingo en la carretera CA-15, cerca de una empresa de venta de agua purificada.

Miembros del Cuerpo de Bomberos se apersonaron al lugar, pero se percataron que las personas ya no presentaban signos vitales.

Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en el país, después de los homicidios, de acuerdo al Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG