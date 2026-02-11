Hombre pierde la vida en brutal accidente vial en Omoa, Cortés

Tegucigalpa – Un ciudadano perdió la vida luego de un fuerte accidente de tránsito registrado en el sector La Papayera, en el municipio de Omoa, Cortés.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima.

Asimismo, las causas exactas de la colisión registrada entre tres vehículos en ese sector del norte de Honduras.

Miembros del Cuerpo de Bomberos se apersonaron a la zona para brindar los primeros auxilios a los heridos y extraer el cuerpo que quedó en el amasijo de hierro.

Agentes policiales se apersonaron al lugar para determinar qué provocó la triple colisión.

Mientras que el personal de Medicina Forense trasladará el cuerpo a la morgue sampedrana. IR