Hombre muere tras ser atacado por sicarios en San Pedro Sula

San Pedro Sula- Sujetos armados atacaron a disparos un vehículo turismo en la colonia Brisas de Expocentro, en San Pedro Sula, generando alarma entre los vecinos del sector.

De acuerdo con información preliminar, el automóvil era conducido por un hombre identificado como Wilson Medina, quien fue sorprendido por los atacantes mientras se desplazaba por la zona.

Tras el tiroteo, equipos de emergencia y agentes de la Policía Nacional de Honduras se movilizaron al lugar para atender la situación y comenzar las investigaciones correspondientes y acordonar la zona del ataque criminal.

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen.

Personal de Medicina Forense se trasladó al sector para realizar el respectivo reconocimiento y levantamiento del cadáver. IR