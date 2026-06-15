Hombre muere tras ser apuñalado durante riña en El Paraíso

El Paraíso – Un hombre perdió la vida de forma violenta luego de ser atacado con arma blanca mientras departía con otras personas en la comunidad de Brasil, municipio de El Paraíso, Danlí, informaron autoridades policiales.

La víctima fue identificada como Levis Rufino Valladares, de 30 años de edad.

La portavoz de la UDEP-7, Lesly López, explicó que, tras recibir una denuncia de la ubicación del occiso, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y personal de Medicina Forense se desplazaron al lugar para realizar el levantamiento cadavérico.

De acuerdo con las indagaciones preliminares, el agresor habría atacado a Valladares con un arma cortopunzante durante una discusión ocurrida mientras bebían alcohol.

Las autoridades indicaron que el presunto responsable ya está plenamente identificado y que equipos de investigación realizan labores de búsqueda para lograr su captura. AD