Hombre muere tras ser alcanzado por rayo mientras cuidaba vacas en Choluteca

Tegucigalpa– Un hombre perdió la vida tras ser alcanzado por un rayo cuando cuidaba unas vacas en el departamento de Choluteca, sur de Honduras, se informó hoy.

-En el presente año 7 personas han perdido la vida por rayos en Honduras.

El suceso se registró en el municipio de Marcovia.

La víctima fue identificada como José Ordoñez de 29 años residente en la aldea Ojo del Tigre de ese municipio en mención.

El hecho se registró en horas de la noche cuando se registró una tormenta eléctrica y la persona se había ido a ver las vacas que estaban inquietas, se indicó.

Suman siete personas fallecidas por rayos

Con la muerte de Ordoñez suman siete los hondureños que han perdido la vida por rayos en el presente año.

El jefe de operaciones de Copeco, Luis Salinas, indicó que el dato estadístico de la institución hasta el 2 de septiembre, se registran seis personas fallecidas por impactos de rayos, muertes que se reportan desde mayo hasta la fecha de este presente año.

Detalló que el 13 de mayo en Marcovia, Choluteca la muerte de Gerson López quien realizaba trabajos agrícolas cuando fue impactado por un rayo.

El 5 de julio en Omoa, Cortés la muerte de Stephania Lucero quien se encontraba de luna de miel cuando un rayo le impactó perdiendo la vida de forma instantánea.

Mientras que el 29 de julio en San Francisco de Opalaca, Intibucá murieron Jesús Gómez y Ofelia Méndez quienes también realizaban trabajos agrícolas.

Las últimas muertes se registraron el 30 de agosto, cuando una abuela y su nieto fueron alcanzados por un rayo cuando se encontraban en su vivienda.

El llamado es a la población a tomar las medidas de prevención cuando se registren tormentas eléctricas, principalmente en estos meses que se intensifican las lluvias. IR