Hombre muere tras recibir varios impactos de bala en El Progreso

El Progreso – Un nuevo hecho violento se registró en las últimas horas en la ciudad de El Progreso, en el departamento de Yoro, donde un hombre perdió la vida tras recibir varios impactos de bala.

La víctima fue identificada preliminarmente como Luis David Cruz, quien fue trasladado de emergencia al Hospital General del Progreso tras el ataque ocurrido durante la madrugada.

El hombre falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Nacional de Honduras, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Medicina Forense y el Ministerio Público, quienes realizaron el levantamiento cadavérico correspondiente.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue de San Pedro Sula para continuar con los procedimientos legales y forenses.

Hasta el momento no han brindado detalles sobre el móvil del crimen ni posibles responsables. AD