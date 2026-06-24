Hombre muere por picaduras de abeja en San Pedro Sula

Tegucigalpa – Un hombre de 65 años murió hoy producto de múltiples picaduras de abeja en la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras.

Así lo informó Miriam Cardona, portavoz del Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, quien detalló que la víctima fue identificada como Alejandro Antonio Barahona, procedente de La Lima, Cortés.

Cardona detalló que el hombre no murió en las instalaciones del hospital, sin embargo sí fue trasladado a este nosocomio.

El desafortunado sexagenario murió mientras era trasladado en una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Honduras, dijo.

Acotó que según el reporte preliminar el hombre se encontraba trabajando cuando fue atacado por un enjambre de abejas.

Las picaduras le provocaron la muerte mientras era trasladado al hospital, dijo la portavoz quien destacó que Antonio Barahona sufrió picadas en todo su cuerpo.

Una picadura de abeja causa dolor, enrojecimiento e inflamación local debido al veneno.

Múltiples picaduras pueden causar toxicidad sistémica y eventualmente la muerte. (RO)