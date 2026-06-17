Hombre muere por descarga eléctrica de rayo en Yoro

Tegucigalpa – Un hombre que realizaba labores agrícolas en el municipio de El Negrito, departamento de Yoro, murió este martes a causa de una descarga eléctrica producto de un rayo, según reportes de prensa.

La víctima fue identificada como Neptalí Gonzales Soler quien realizaba la faena en el campo cuando fue sorprendido por la naturaleza.

Cabe señalar que la Secretaría de Estado en Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) alertó la tarde de este martes de lluvia con actividad eléctrica en varios departamentos del país.

En ese orden, pidió a la población no usar el celular en espacios abiertos.

Se registran lluvias y chubascos con actividad eléctrica en áreas de los departamentos de Copán, Santa Bárbara, Intibucá, La Paz, Comayagua, Cortés, Lempira y Yoro, indicó Copeco.

“Si usted vive en estos lugares o se encuentra de gira, tome precaución”, pidió Copeco.

Gonzales Soler se encontraba en una parcela de siembra de maíz cuando la actividad eléctrica le alcanzó, se conoció.

La actividad eléctrica es común en las zonas montañosas del país.

Las muertes a causa de rayo cada vez son más comunes, por lo que las autoridades recomiendan tomar todas las precauciones como no usar el celular en espacios abiertos.

El pasado 9 de junio, una persona perdió la vida y tres más resultaron heridas luego de ser alcanzados por un rayo mientras realizaban trabajos de campo en la comunidad de Gancho en El Porvenir, Atlántida.