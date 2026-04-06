Hombre muere atropellado por una patrulla policial en Intibucá

Intibucá – Un hombre falleció en las últimas horas tras ser atropellado por una patrulla de la Policía Nacional en la comunidad de El Obispo en el municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá, occidente de Honduras.

El fallecido fue identificado como Concepción Orellana, una persona de la tercera edad.

Se informó que el hombre fue atropellado por una patrulla policial de la jefatura departamental #10 en horas de la noche del domingo.

El hecho provocó molestia de vecinos y pobladores del sector, que arremetieron de manera verbal contra los agentes policiales.

Entretanto, el director de comunicación estratégica de la Policía Nacional, Wilber Reyes, confirmó la remisión del expediente de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Señaló que la patrulla utilizada en el atropellamiento se transportaba a una velocidad prudente, pero que el camino estaba oscuro.

Indicó que la víctima venía saliendo de un negocio de venta de bebidas alcohólicas y no se percató de la patrulla. AG