Hombre muere al caer en socavón causado por lluvias en Jutiapa

Tegucigalpa – Un hombre perdió la vida al caer en un socavón que se formó por las recientes lluvias en la aldea El Naranjo, municipio de Jutiapa, en el departamento de Atlántida.

Las autoridades locales identificaron a la víctima como Enrique Franco, quien residía en la zona del incidente.

En la actualidad, el departamento de Atlántida, así como Islas de la Bahía, Copán, Santa Bárbara, Cortés, Yoro y Colón están en Alerta Verde.

La Comisión Permanente de Contingencia (Copeco), informó que se mantiene el sistema de alerta para estos siete departamento del norte del país por desplazamiento de un frente frío que ha dejado a cientos de personas afectadas en su paso.

Según Copeco son más de 28 mil personas las que han resultado afectadas por estas recientes lluvias. VC