Hombre muere ahogado en Tela, Atlántida

Tegucigalpa – Un hombre murió esta tarde por sumersión en Tela, Atlántida.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

Los miembros del Cuerpo de Bomberos realizaron las labores de rescate, pero el hombre ya no tenía signos vitales.

Esta muerte sería la primera por ahogamiento en el inicio de la Semana Santa.

El cuerpo de la víctima será trasladado a la morgue de La Ceiba.

Los miembros del Cuerpo de Bomberos hicieron un llamado a los veraneantes a tomar las medidas de prevención y evitar que sigan sumando muertes por sumersión. IR