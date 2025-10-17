Hombre mete fuego a casa y mata a mujer y hiere a menor en Copán

Tegucigalpa – Una mujer murió y una menor de edad resultó con heridas luego de que su compañero de hogar le metió fuego a la vivienda en que compartían y donde la fémina elaboraba productos pirotécnicos, en Copán.

La explosión de la cohetería artesanal causó la muerte de Mirian Guevara López, de 37 años, mientras que su hija de 15 años resultó con graves quemaduras.

Según relatos de los familiares de Guevara López, cuando escucharon la explosión de la pólvora, acudieron a la casa, pero el fuego había avanzado.

También dijeron que el hombre había amenazado a la mujer con que le iba a quitar la vida y recientemente lo había denunciado, por lo que había pasado detenido, pero luego ella retiró la denuncia y lo liberaron.

Cerca de 200 mujeres han sido asesinadas en el presente año, según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). VC