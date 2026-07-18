Policía mata a su excuñada y luego se quita la vida en Sabanagrande

Tegucigalpa – Un hecho violento dejó dos personas fallecidas y una menor herida en la aldea La Ceiba, municipio de Sabanagrande, Francisco Morazán, donde un hombre asesinó a su vecina y posteriormente tomó la decisión de quitarse la vida.

La víctima fue identificada como Sohenia Johana Baca Rubio (37).

Durante el hecho también resultó herida la hija de la víctima, quien fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Tras cometer el crimen, el hombre se suicidó en el mismo sector, por lo que las autoridades encontraron sin vida a ambas personas al llegar a la escena.

Agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense se desplazaron al lugar para realizar el levantamiento cadavérico e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer el móvil del ataque y las circunstancias en que ocurrió el hecho.

La Policía confirmó que el autor del crimen es un funcionario que estaba gozando de su fin de semana de libre en su comunidad, y que el arma utilizado no es de la institución.

El autor del crimen tuvo una discusión con la víctima, provocó que este sacara un arma de su propiedad y atacara a disparos a la hermana de su expareja, manifestó el subcomisionado Edgardo Barahona.

Las muertes de mujeres siguen sumando en el territorio nacional dejando luto y dolor en el núcleo familiar.

En el presente año, suman más de 140 las féminas asesinadas a nivel nacional. IR