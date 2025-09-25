spot_imgspot_img
Hombre mata a su suegro, hiere a tres mujeres y se quita la vida en Lempira

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa– Un hombre le quitó la vida a su suegro e hirió a su mujer, hija y a su suegra en un hecho ocurrido en la comunidad de El Corcho, en Lepaera, Lempira, occidente de Honduras.

Tras cometer el hecho violento, el hombre tomó la decisión de quitarse la vida.

Las mujeres fueron ingresadas a un centro asistencial de lugar.

Según reportes, el hechor, asesinó a su suegro, posteriormente hirió a su mujer, una hija y a la suegra.

Las autoridades se encuentran realizando las pesquisas correspondientes tras el hecho violento. IR

