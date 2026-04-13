Hombre mata a su mujer en Roatán, Islas de la Bahía

Tegucigalpa – Una mujer fue asesinada a disparos por su compañero de hogar en Roatán, Islas de la Bahía.

La fémina fue identificada como Carolina Martínez.

Según datos preliminares, el esposo de la mujer de nombre Jovanni Luis Connor llegó a la vivienda y tras una discusión le infirió varios disparos quitándole la vida.

Tras cometer el hecho Connor se dio a la fuga, sin embargo, agentes policiales le dieron captura horas después del hecho violento.

Las muertes de mujeres siguen registrándose en el territorio nacional, en el presente año suman más de 60 los hechos violentos, según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). IR