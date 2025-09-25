Hombre mata a su exmujer y su exsuegro y deja herida a su exsuegra en Roatán

Tegucigalpa– Un hombre a través de un audio juró a su exmujer que la asesinaría si no le entregaba a sus hijos y lamentablemente, cumplió su promesa, asesinándola a ella que estaba en estado de embarazo, a su padre y dejó malherida a su madre.

En el audio que circula en redes sociales, se escucha la amenaza del hombre: “Si a mí el viernes no me entregas esos cipotes, eso va a quedar para toda la vida marcado”, se escucha decir al hombre identificado como Alexander Rosa Pineda.

Fue así, como la noche del miércoles el hombre viajó desde San Pedro Sula a la zona insular del país, para cumplir con su juramento.

De acuerdo con la información, su exmujer se encontraba en el sector de Spanish Town junto a sus padres, el hombre llegó y tras una acalorada discusión le quitó la vida; su padre, quien se interpuso en el hecho también fue asesinado por el desquiciado hombre y además, dejó herida a la mamá de su excompañera de hogar.

Tras el violento hecho, el hombre se dio a la fuga y hasta el momento se desconoce su paradero.

Autoridades policiales continúan tras la búsqueda del victimario para iniciar el debido proceso judicial.

En el presente año, suman más de 170 las mujeres asesinadas en el territorio nacional. IR