Hombre mata a mujer y deja herido a su hijo en Curaren, FM

Tegucigalpa– Una mujer fue asesinada por un hombre que intentó violarla en la aldea Victoria de Curaren, Francisco Morazán, en donde un jovencito también resultó herido.

La mujer fue identificada como Catalina Vásquez de 55 años.

Mientras que el menor identificado como Marco Vásquez de 17 años fue trasladado a un centro asistencial.

Datos preliminares indican que el hombre se metió a la vivienda e intentó abusar sexualmente de la mujer quien gritó y pidió auxilio por lo que el joven al escuchar los gritos de su madre fue a defenderla, pero el hombre ya se encontraba con machete en mano hiriendo mortalmente a la señora.

El joven intentó defenderla y el sujeto le infirió varias heridas, siendo trasladado posteriormente al Materno Infantil.

Mientras que el hombre de nombre Will Alvarado cuando intentaba darse a la fuga fue capturado por agentes policiales y será puesto a las órdenes de la justicia acusado de varios delitos.

Según se indicó Alvarado era vecino de la víctima.

Honduras registra más de 33 muertes violentas de mujeres, según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). IR