Hombre le quita la vida a machetazos a expareja en Santa Bárbara

Tegucigalpa – Un hombre le quitó la vida a su expareja en la comunidad La Calera en Quimistán, Santa Bárbara, noroccidente de Honduras.

La mujer fue identificada como Andrea Melissa Pineda Fernández (28), quien perdió la vida luego del mortal ataque a manos de su excompañero de hogar.

El suceso tuvo lugar en el interior de la vivienda de la ahora occisa.

Elementos de la Policía que investigan el suceso ya están detrás de la pista del supuesto asesino.

Alrededor de un centenar de mujeres han sido asesinadas este año en Honduras, de acuerdo a registros del Observatorio de la Violencia de la UNAH. JS