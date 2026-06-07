Hombre es asesinado a pedradas en la aldea Cerro Grande de la capital

Tegucigalpa – Un ciudadano perdió la vida de manera violenta en la aldea Cerro Grande, zona norte de la capital, tras ser atacado con piedras, según información preliminar de las autoridades.

El hecho se registró en el sector conocido como Las Flores, donde el cuerpo de la víctima fue encontrado sin vida, generando la movilización inmediata de la Policía Nacional, que procedió a acordonar y procesar la escena del crimen.

Las autoridades indicaron que será el proceso forense el que determine con exactitud la causa de muerte, aunque de forma preliminar se maneja que el ataque habría sido cometido con objetos contundentes como rocas.

El caso se encuentra bajo investigación para establecer la identidad de la víctima y de los responsables del hecho violento. AD