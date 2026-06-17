Hombre es asesinado a balazos en Islas de la Bahía

Santos Guardiola – Un hecho violento se registró la noche del martes en el municipio de Santos Guardiola, Islas de la Bahía, donde un hombre fue asesinado tras recibir múltiples impactos de bala.

La víctima fue identificada preliminarmente como Kevin Chirino, quien, según el reporte, quedó tendido a un lado de su vehículo, el cual fue encontrado con la puerta abierta en la escena del crimen.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el hecho ocurrió alrededor de las 11 de la noche, cuando residentes alertaron sobre detonaciones de arma de fuego en la zona, sin que inicialmente se conociera el móvil del ataque.

Vecinos de la comunidad señalaron que desconocen a la víctima y que no residía en el sector, por lo que las autoridades investigan si el hombre fue perseguido antes de ser atacado.

Elementos de la Policía Nacional y de investigación se desplazaron a la zona para realizar el levantamiento de indicios y dar inicio a las diligencias correspondientes para esclarecer el crimen.

La violencia a nivel nacional promedia seis muertes violentas diarias, sumando más de mil homicidios reportados oficialmente en los primeros seis meses de este año. AD