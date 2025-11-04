Hombre ataca a mordidas a su mujer en Olancho

Tegucigalpa– Un inusual y brutal ataque sufrió una mujer tras ser mordida por su pareja en la comunidad El Pedregal en San Francisco de la Paz, Olancho.

De acuerdo con la información, el hombre identificado como Héctor López, no agredió a golpes a la joven Dayany Acosta de 19 años, sino que, la agarró a mordidas provocándole graves heridas en su rostro, orejas y otras partes de su cuerpo.

Se informó que, tras el hecho, la mujer fue llevada a un centro asistencial.

Agentes policiales buscan al individuo tras la denuncia de la joven, pero hasta el momento se desconoce su paradero.

Acosta es madre de dos hijos.

La fémina se encuentra hospitalizada en un centro asistencial de Olancho.

El lunes dos mujeres procedentes del departamento de Olancho fallecieron en el Hospital Escuela tras recibir ataques criminales. IR