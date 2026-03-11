Hombre asesina a su padrastro con machete e hiere a su madre y otro familiar en Choloma

Tegucigalpa – En la colonia San Francisco, del municipio de Choloma, un hombre perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca tipo machete, presuntamente por su hijastro, según información preliminar de las autoridades.

El agresor también atacó a su madre y a su primo, quienes resultaron con heridas y fueron trasladados para recibir atención médica. Hasta el momento no se identificó ni al hechor ni a las víctimas.

El hecho generó alarma entre los vecinos, quienes presenciaron el incidente y alertaron a la Policía Nacional, que llegó rápidamente al lugar.

El sospechoso fue capturado de inmediato y puesto a disposición de las autoridades competentes mientras se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y determinar responsabilidades. LB