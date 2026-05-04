Hoja de antecedentes “cuello de botella” para hondureños que buscan regularizarse en España

Tegucigalpa – María, una hondureña quien salió del país hace tres años hacía España, hoy ve un futuro esperanzador en ese país, pero el trámite de su hoja de antecedentes penales frena ese sueño.

-El Gobierno español aprobó el 14 de abril el decreto sobre esta regularización, con la que prevé dar permiso de residencia y trabajo a alrededor de medio millón de migrantes en el país.

Al igual que ella decenas de miles de hondureños con opción regularizarse, luego que el gobierno español aprobara el real decreto para la regularización extraordinaria de migrantes que dará permiso de residencia y trabajo a medio millón de personas, hoy ven este sueño frenado por la ralentización en el trámite de hoja de antecedentes penales.

En total 90 mil hondureños podrían beneficiarse de este medida que les permitiría regularizar su estatus migratorio, pero uno de los requisitos fundamentales es presentar una hoja de antecedentes, misma que está tardando en ser enviada a los connacionales.

Desde las instancias gubernamentales como Corte Suprema de Justicia y la Cancillería se ha informado que se trabaja para asistir a estos connacionales, pero el trámite está tardando mucho, según las quejas de los connacionales.

Fecha límite

Para beneficiarse de esta ley los hondureños tienen una fecha límite, dijo a Proceso Digital el embajador de Honduras en España, Marlon Brevé Reyes.

“La fecha límite para ingresar la solicitud con todos los requisitos es el 30 de junio de 2026”, detalló el diplomático quien admitió que el “cuello de botella” se encuentra en la solicitud de la hoja de antecedentes penales.

No se trata solo de la emisión sino de apostillado, es decir la certificación que brinda la Cancillería a este documento.

El embajador compartió que de momento el gobierno español no ha brindado cifras sobre la cantidad de migrantes, según sus nacionalidades, han realizado la solicitud, por lo que señaló que será en junio que se conozca la cantidad de hondureños beneficiados.

No obstante, recordó que estimaciones del centro de pensamiento español económico-social (Funcas), indican que alrededor de 90 mil podrían acogerse a esta medida.

Antecedentes penales

Para beneficiarse de la regularización, es necesario acreditar mediante un certificado que la persona interesada carece de antecedentes penales tanto en España como en el país de origen o donde haya residido durante los cinco años previos a su llegada.

Ante las dificultades por parte de algunos consulados y embajadas para conseguir este certificado, el real decreto contempla que, si el beneficiario no obtiene respuesta del país en un mes, podrá aportar una declaración responsable de que lo ha intentado y entonces será el Gobierno de España el que lo solicite por la vía diplomática.

Si pasados tres meses el Ejecutivo tampoco lo consigue, se le comunicará al interesado y, después de 15 días, se dará su solicitud por desistida.

Los hondureños interesados ya iniciaron con este trámite, pero el mismo todavía no se concretiza con la obtención del documento solicitado.

Requisitos

Entre los requisitos principales destacan: haber estado en España antes del 1 de enero de 2026, demostrar permanencia continua de al menos cinco meses previos a la solicitud, carecer de antecedentes penales y no representar riesgos para la seguridad pública o la salud, detalló.

Asimismo, quienes no sean solicitantes de protección internacional deberán acreditar condiciones adicionales como experiencia laboral, vínculos familiares directos o situación de vulnerabilidad certificada, agregó.

La iniciativa busca reconocer el aporte de quienes ya forman parte activa de la economía española, permitiéndoles residir y trabajar legalmente durante al menos un año, así como acceder a servicios sociales, sanitarios e integrarse social y laboralmente, explicó.

La atención presencial requerirá cita previa a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que comenzó a recibir solicitudes desde el pasado 20 de abril.

Más de 130,000 solicitudes en primera semana

Más de 130 mil personas migrantes solicitaron la regularización extraordinaria en la primera semana del plazo establecido por el Gobierno español, informó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

A estas solicitudes, sumando la vía presencial y telemática, se añade que se han asignado ya 55 mil citas hasta el 30 de abril, sin registrar incidentes.

El ministerio aseguró que el procedimiento, que comenzó de forma virtual el día 16, se está desarrollando con normalidad y está cumpliendo todas las previsiones.

Las nacionalidades de estos 130 mil solicitantes no fueron reveladas, pero se estima que entre ellos se encuentran decenas de hondureños.

Ofertas de empleo

La principal patronal española de servicios de atención a personas dependientes, principalmente ancianos, ofreció hasta 160 mil puestos de trabajo para inmigrantes que se beneficien de la regularización extraordinaria de extranjeros anunciada por el Gobierno.

La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) quiere aprovechar la regularización de al menos 500 mil extranjeros, según los cálculos, para cubrir el déficit estructural de profesionales del sector y de vacantes que impide prestar servicios esenciales en residencias y ayuda a domicilio debido al envejecimiento de la población española, explicó en un comunicado.

La patronal reclama formación y acreditación de competencias profesionales con compromiso de contratación para transformar la regularización en empleo legal, profesionalización del cuidado y mayor seguridad asistencial.

«Podemos ofrecer empleo real a 160,000 personas y contribuir a reforzar un sector esencial, pero regularizar no equivale automáticamente a profesionalizar. Para que esta oportunidad funcione es imprescindible formación, acreditación profesional y seguridad jurídica», explicó Ignacio Fernández-Cid, presidente de FED. (RO)