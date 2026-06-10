Histórica inversión de L1,200 millones impulsará rescate de caminos productivos de Honduras

Tegucigalpa – Este miércoles arrancó un millonario plan de infraestructura para rehabilitar rutas estratégicas del país, se trata de la mayor licitación pública nacional en infraestructura vial de los últimos ocho años.

– A través de la inversión se rehabilitarán más de 3,100 kilómetros de red vial no pavimentada en los 18 departamentos del país.

– El megaproyecto vial apunta a garantizar las condiciones para el transporte de cosechas y la conexión de comunidades.

– Las autoridades estiman que la adjudicación de los contratos podría concretarse en las próximas semanas, luego del éxito de la recepción de ofertas.

Se trata de una inversión de 1,200 millones de lempiras destinada al mantenimiento de la red vial no pavimentada del país, una iniciativa que busca garantizar la conectividad de las comunidades y proteger los corredores productivos agrícolas de Honduras.

En este contexto la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), recibió este día las ofertas para la ejecución y supervisión de las obras, en un acto público que reunió un aproximado de 140 empresas participantes y que, según las autoridades, se desarrolló bajo estrictos criterios de transparencia y libre competencia.

La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) impulsa inversión de 1,200 millones de lempiras para rehabilitar 3,100 kilómetros de red vial no pavimentada en Honduras pic.twitter.com/hC298VnAh1 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) June 10, 2026

El ministro de la SIT, Aníbal Ehrler, destacó que el proyecto contempla la atención de 33 lotes distribuidos en rutas estratégicas de la red vial secundaria, terciaria e intermunicipal.

El ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrel Martínez anunció una intervención de 33 lotes de red vial no pavimentada en los 18 departamentos de Honduras. pic.twitter.com/YN8Q17iEbi — Proceso Digital (@ProcesoDigital) June 10, 2026

“Hoy nos reúne un objetivo común seguir construyendo una Honduras más conectada”, anotó el funcionario, al tiempo que dijo que la infraestructura no solo representa calles, concreto, sino que es empleo educación y desarrollo.

Asimismo, amplio que el proyecto comprende la atención de 33 lotes distribuidos en rutas y tramos estratégicos de la red vial secundaria, terciaria e intermunicipal, con el objetivo de garantizar la conectividad de las comunidades, fortalecer el transporte de la producción nacional y mejorar la movilidad de miles de hondureños.

Un trabajo integral

Se detalló que las obras incluyen conformación de vías, balastrado, limpieza del derecho de vía, mantenimiento de drenajes e instalación de tuberías para el adecuado manejo de aguas lluvias, con el propósito de mantener transitables las carreteras durante todo el año.

La apertura de esta licitación viene a formar parte de la apuesta del Gobierno que es uno de los pilares fundamentales en cuanto a la municipalización y así fortalecer la infraestructura vial y apoyar a los municipios, que también viene a concretar el anuncio que ya había hecho el propio presidente de la República Nasry Asfura de la entrega de maquinaria pesada a las alcaldías mediante una inversión de 3,500 millones de lempiras.

En ese sentido, el ministro Ehrler recordó que, desde el inicio de la administración se ejecutó una primera etapa de bacheo de emergencia por 850 millones de lempiras y una segunda fase por 250 millones adicionales.

En el recuento que el funcionario mencionó en cuanto a algunos avances que ya se han concretado, destacó que actualmente se desarrollan proyectos de prevención y mitigación en el Valle de Sula por 1,300 millones de lempiras, de los cuales 800 millones provienen de fondos nacionales y 500 millones son financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Las autoridades estiman que la adjudicación de los contratos podría concretarse en las próximas semanas, tras la evaluación técnica y financiera de las propuestas recibidas.

El ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrel Martínez anunció una inversión de 1,200 millones de lempiras para rehabilitar 3,100 kilómetros de red vial.



Destacó que dará prioridad a los caminos productivos del país pic.twitter.com/6qfiuoAXIu — Proceso Digital (@ProcesoDigital) June 10, 2026

Posterior a ese paso los trabajos darán comienzo y tendrían una duración estimada de entre seis y diez meses, dependiendo de las características de cada tramo.

Con esta inversión histórica, el Gobierno a través de la SIT, busca mejorar la conectividad nacional, fortalecer la competitividad del sector agrícola y garantizar mejores condiciones de movilidad para miles de familias hondureñas. LB