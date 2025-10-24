Hinchas del Alajuelense atacan el bus del Olimpia tras el empate en el Morera Soto

Tegucigalpa- Momentos de terror vivió el plantel del Club Olimpia Deportivo la noche del jueves en Alajuela, Costa Rica, cuando un grupo de aficionados de Liga Deportiva Alajuelense atacó con piedras y palos el autobús que transportaba a los jugadores hondureños tras finalizar el encuentro de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf, que terminó con un empate 1-1.

El incidente ocurrió a la salida del estadio Alejandro Morera Soto, cuando el bus del equipo merengue fue interceptado por seguidores del conjunto local que, molestos por el resultado, comenzaron a lanzar objetos contundentes. Varios vidrios del autobús resultaron quebrados, aunque afortunadamente ningún jugador ni miembro del cuerpo técnico resultó herido.

En todos lados hay inadaptados sociales, en todos. Gracias a Dios, jugadores y cuerpo técnico están ilesos. Condenamos la violencia y exigimos a Concacaf una investigación, señalaron simpatizantes del club Olimpia a través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales.

El equipo hondureño lamentó profundamente los hechos y reiteró su compromiso con el juego limpio, resaltando que el fútbol debe ser una fiesta y no un escenario de violencia.

El autobús del Olimpia sufrió considerables daños materiales y las imágenes de los vidrios rotos circularon rápidamente en redes sociales, generando indignación entre la afición y llamados a sanciones ejemplares.

De acuerdo con testigos, el ataque se produjo minutos después de que el equipo hondureño abandonara el estadio escoltado por la policía local. Los fanáticos alajuelenses, enojados por el empate en casa, reaccionaron con violencia y desataron el caos en las inmediaciones del recinto deportivo.

Tras los hechos, se espera que la Concacaf abra una investigación oficial y determine posibles sanciones contra Liga Deportiva Alajuelense por los actos violentos de sus seguidores.LB