Hijos de Maduro y Flores piden a Volker Türk exigir a EEUU la libertad inmediata de ambos

Caracas.– El hijo del gobernante venezolano, Nicolás Maduro, y los de su esposa, la diputada Cilia Flores, solicitaron al alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, que exija al Gobierno de Estados Unidos liberar de manera «inmediata» a ambos.

En una carta entregada en la sede de la ONU en Caracas, el diputado Nicolás Maduro Guerra, Yosser Gavidia Flores y Yoswal Gavidia Flores pidieron también a Türk un «pronunciamiento público de condena a la violación de los principios del derecho internacional» por los ataques estadounidenses en suelo venezolano el pasado 3 de enero, cuando ambos fueron capturados.

También le solicitaron que rechace públicamente «la violación a la inmunidad y los derechos a la libertad e integridad personal» de Maduro y Flores.

«El ilegal e ilegítimo secuestro del presidente constitucional y la primera dama y diputada constituye una grave violación a la inmunidad personal de los jefes de Estado y a los principios fundamentales que rigen el orden jurídico internacional, incluyendo la inmunidad soberana de los Estados», reza el documento, leído por Maduro Guerra durante una marcha chavista que llegó a la oficina de la ONU en la capital.

En el escrito, suscrito también por las hermanas del gobernante, Josefina, María Adelaida y María Teresa Maduro, señalaron que «la inmunidad del jefe de Estado no depende del reconocimiento político por parte de un Estado extranjero», en referencia a que el Gobierno de Donald Trump no reconoce al líder chavista como mandatario.

En la carta, los familiares también denunciaron que, tras el «secuestro», ambos fueron «trasladados por los efectivos estadounidenses a la ciudad de Nueva York en condiciones que vulneraron su derecho a la integridad personal».

A su llegada, prosiguieron, Maduro «se encontraba herido, caminando con dificultad, y atado de manos y pies», mientras que Flores tenía «heridas y se encontraba atada de manos recibiendo un trato de prisionero de alta peligrosidad».

«Sus lesiones fueron corroboradas por los abogados defensores», afirmaron.

Cientos de trabajadores del sistema de salud identificados con el chavismo marcharon este jueves hasta la ONU en Caracas para pedir que interceda por la liberación de Maduro y su esposa, capturados por tropas estadounidenses que protagonizaron sendos ataques en Caracas y tres estados.

Según dijo la Fiscalía venezolana este jueves, entre «100 y 120 venezolanos» murieron en los ataques. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó antes sobre la muerte de 47 militares del país, un dato que se sumaba a los 32 efectivos castrenses cubanos reportados por autoridades de la isla. EFE/ir