Hija de Rixi Moncada anuncia el fin de su gestión como representante en la ONU en Ginebra

Tegucigalpa – La hija de la expresidenciable Rixi Moncada, Marcela Arias Moncada, comunicó que ha finalizado su gestión como representante de Honduras ente la embajada de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra.

La joven señaló a través de un mensaje que concluye su mandato como embajadora y representante permanente de Honduras ante la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales en Ginebra.

Notificó su salida a través de una comunicación oficial dirigida a las misiones permanentes y jefes de agencias acreditados en esa sede diplomática.

Arias Moncada confió que las acciones conjuntas continúan fortaleciendo un sistema multilateral eficiente, que sea capaz de hacerle frente a los desafíos y se comprometa en el diálogo y la solidaridad.

Asimismo, comunicó que su sucesor será Eduardo Campos Navas como ministro consejero de la embajada de Honduras en Ginebra.