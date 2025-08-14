Hija de Perfecto Enamorado responsabiliza a fiscal Zelaya sobre lo que le pase a su padre

Tegucigalpa – La hija de Perfecto Enamorado, uno de las tres personas acusadas de integrar una conspiración para alterar el orden constitucional, impedir las elecciones generales de 2025 y atentar contra la vida del expresidente José Manuel Zelaya Rosales, responsabilizó este jueves al fiscal general Johel Zelaya, sobre lo que le ocurra a su padre, de quien no tiene información desde que fue capturado por la Policía.

La mujer cuestionó las pruebas presentadas hace unas horas por el fiscal en una comparecencia y por las que la Policía llegó a su casa y se llevó a su progenitor.

“Que me diga el fiscal general cómo un audio es prueba de lo que lo acusan, pero por audios, rostros, situaciones que son visibles a la vista de cualquier humano y eso todavía no se resuelve en el país”, señaló.

Relató que siguió el carro en que transportaba a su papá y llegó hasta la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) de la colonia Kennedy hace una hora y media, al momento que dio la entrevista a HRN, denunciando que no tenía información de su padre.

“Lo requirieron a las 6:00 de la mañana en Comayagua y no me dejaron verlo. Él no ha comido, estoy como su hija tratando de dejarle algo para que coma y nadie me da solución de dónde está, solo me dicen que no saben que aquí no está, desde que lo montaron a esos carros no sé dónde está mi papá”, reclamó.

La mujer denunció que el requerimiento contra su padre es una injusticia, es un atropelló y exigió que prueben que el audio presentado por Zelaya es realmente la voz de su padre. VC