Hija de Arnulfo Valle conocerá hoy fallo de audiencia inicial por triple asesinato

Tegucigalpa– Hoy se conocerá el fallo judicial de Yosary Yasmín Valle Aguilar, hija de Arnulfo Valle, y señalada por las autoridades como presunta implicada en un triple homicidio registrado en septiembre de 2016 en la aldea Villa Belén, en Santa Rosa de Copán, occidente de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como los hermanos Germán Antonio Domínguez Ortiz y Óscar Miguel Domínguez Ortiz, junto a una mujer identificada como María Fernanda Pascual Muñoz.

A la detenida se le vincula al entorno del clan Valle Valle, una estructura criminal con operaciones en el occidente de Honduras, lo que ha reactivado el interés judicial sobre este caso que permanecía bajo investigación.

Según se informó, es hija de Arnulfo Valle, uno de los fundadores del clan.

Valle Aguilar, se sometió a la audiencia inicial donde el juez decidirá si acepta las pruebas contra la imputada para que el caso pase a juicio oral y público. IR