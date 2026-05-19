Hija de Arnulfo Valle a audiencia inicial por triple asesinato

Tegucigalpa– A audiencia inicial este martes Yosary Yasmín Valle Aguilar, hija de Arnulfo Valle, señalada por las autoridades como presunta implicada en un triple homicidio ocurrido en septiembre de 2016 en la aldea Villa Belén, en Santa Rosa de Copán, occidente de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como los hermanos Germán Antonio Domínguez Ortiz y Óscar Miguel Domínguez Ortiz, además de María Fernanda Pascual Muñoz, cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida en una zona boscosa y de difícil acceso.

De acuerdo con las investigaciones, a la detenida se le vincula con el entorno del denominado clan Valle Valle, una estructura criminal que operó en el occidente de Honduras y que ha sido relacionada con actividades de narcotráfico.

Yosary Valle Aguilar es hija de Arnulfo Valle, uno de los fundadores de dicha organización criminal, situación que ha reactivado el interés judicial sobre este caso que permanecía bajo investigación desde hace varios años.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el grado de participación que habría tenido la acusada en el crimen, mientras el proceso judicial continúa en desarrollo.

Valle Aguilar fue detenida en Guatemala y entregada a las autoridades hondureñas tras la alerta roja que había en su contra. IR