Hernández está feliz y agradecido con Dios por su libertad y podrá estar el tiempo que desee en EEUU: Renato Stabile  

Tegucigalpa – El abogado del expresidente Juan Orlando Hernández, Renato Stabile, reveló que es un sentimiento increíble que el exgobernante haya recobrado su libertad, yo le prometí que nunca me iba a dar por vencido, asimismo, agregó que Hernández se mantendrá en Estados Unidos el tiempo que él estime conveniente.

– El presidente Hernández decidirá con su familia donde vivirá, si retornará a Honduras.

– En este momento el presidente Hernández se encuentra en un limbo legal ya que ICE no le ha regresado su pasaporte.

El primero momento que supe del indulto fue el viernes cuando el presidente Donald Trump posteó en su red social, no había conversado con el presidente Hernández, él me llamó para hacerme ver de esta decisión, relató.

“Fue un increíble sentimiento, yo luche mucho por él, le había prometido al presidente Hernández que nunca me iba a dar por vencido, él tampoco se dio por vencido y hemos estado juntos en todo esto”, manifestó en conversación con HCH.

Sostuvo que ha conversado con el presidente Hernández, está muy feliz por haberle regresado la vida y feliz con el presidente Donald Trump.

También, agregó que está agradecido con Dios por recobrar su libertad, está feliz que esa pesadilla haya terminado.

Al ser consultado, si el presidente Hernández retornará al país dijo que no ha decidido qué harán, con su familia deberá de tomar esa decisión de dónde vivirá.

Explicó que el presidente Hernández en este momento está en un limbo legal, ICE no le ha regresado sus documentos y aunque él quiera retornar a Honduras, no puede porque no posee su pasaporte.

“No creo que Estados Unidos lo pueda deportar porque sería algo contrario al sentido del indulto, por lo que creo que pronto le van arreglar su situación legal”, detalló.

Al ser consultado sobre su pagó, dijo que su cliente le pagó por sus servicios y ha estado honrando todo lo que él ha hecho después de su condena.

Afirmó que ningún juez, ni alguna corte podrá revertir la decisión del presidente Trump por el indulto.

“Contra el presidente Juan Orlando Hernández no hay ningún video, ningún audio, ningún correo que lo vinculen con el narcotráfico”, apuntó. IR