Daniel Meza Palma

Según la plataforma educativa “unPROFESOR” hermenéutica es el arte de interpretar y comprender los textos de forma racional. Es un método cuyo fin es hallar el verdadero significado de los textos (religiosos, históricos, filosóficos, jurídicos…) y brinda herramientas para comprender el texto más allá de su sentido literal.

La hermenéutica se ha conformado como una de las formas de investigación y de interpretación más divulgadas de la historia.

Por tanto, con la hermenéutica se intenta dar respuesta a una serie de cuestiones que suscitan un texto cuando requiere reflexionar sobre éste.

En el S.XIX, durante elRomanticismo Friedrich Schleiermacher (1768-1834), la hermenéutica se transformó en una disciplina autónoma que buscaba interpretar los textosatravés de dos principios básicos:

1. Contextuales: el texto se pone en relación con el contexto lingüístico e histórico en el que se crea.

2. Psicológicos: el texto se ubica en relación con la psicología, pensamiento y motivación del autor.

Dando lugar a un método que permite interpretar textos del campo jurídico, filosófico. histórico, antropológico, teológico y que ahora se extiende al mundo de las redes sociales.

Tipos de hermenéutica

Debido a su desarrollo y extensión varias disciplinas de las ciencias sociales, se pueden identificar diversos tipos de hermenéutica:

1. Hermenéutica bíblica o exégesis: se desarrolló en el primer periodo del cristianismo (S.IV d.C.). Tiene por objeto descifrar el mensaje de las Sagradas Escrituras más allá de su sentido literal, o sea desentrañar las alegorías y las metáforas del mensaje espiritual que contienen dichos textos. Cuando en Juan 1:14 dice: “Y el Verbo divino se hizo carne y habitó entre nosotros”, se refiere a la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús.

2. Hermenéutica filosófica: comenzó a desarrollarse en el S.XIX, su mayor propulsor fue Gadamer y su fin es comprender e interpretar de forma holística los textos, desarrollando un diálogo con el propio escrito (preguntar, fusionar el propio horizonte con el del autor y abandonar los prejuicios), así como, comprender el contexto en el que ha sido creado, pues, es una manifestación de en una cultura y el lenguaje es el medio a través del cual se transmite.

3. Hermenéutica jurídica: interpretación de los textos jurídicosdesde la filosofía del derecho, o sea, es la actividad analítica e interpretativa de la ley para dar una solución objetiva a un conflicto jurídico.

Características de la hermenéutica

Las principales características de la hermenéutica son:

Interpretar un texto más allá de su sentido literal : permite comprender el mensaje “oculto” del texto y el discurso del autor : su motivación, su sentido, su deseo, el porqué de su creación.

: permite comprender el mensaje “oculto” del texto y el discurso del autor No se llega a comprensión final o definitiva de un texto : la interpretación de un texto es parcial y relativa porque se interpreta desde el horizonte del lector y la compresión de un texto perteneciente a otro contexto u horizonte a veces se dificulta al no poseer todas las herramientas adecuadas.

: la interpretación de un texto es parcial y relativa porque se interpreta desde el horizonte del lector y la compresión de un texto perteneciente a otro contexto u horizonte a veces se dificulta al no poseer todas las herramientas adecuadas. El mundo de cada uno es como un texto inacabado (no es estático) que está atravesado por relatos que definen el propio conocimiento y nuestro ser. Por ello, nuestro cosmos es un mundo hablado en el que la lengua se erige como un elemento clave para entenderlo.

(no es estático) que está atravesado por relatos que definen el propio conocimiento y nuestro ser. Por ello, nuestro cosmos es en el que la lengua se erige como un elemento clave para entenderlo. Se interpreta y se reinterpreta el texto : cuando cada uno se enfrenta a la lectura de un texto va con una idea preconcebida y, una vez que se ha leído, se da una nueva, la propia de cada uno.

: cuando cada uno se enfrenta a la lectura de un texto va con una idea preconcebida y, una vez que se ha leído, se da una nueva, la propia de cada uno. Para descubrir el significado de un texto se debe tener presente el contexto del autor y su sistema sociocultural.

y su sistema sociocultural. Se realiza un diálogo con el texto : se pregunta al propio texto sobre su significado.

: se pregunta al propio texto sobre su significado. Pone en diálogo los prejuicios del autor y del lector y ayuda a comprenderlos.

y ayuda a comprenderlos. Conecta el horizonte/contexto del lector y del autor .

. Es interpretativa, empírica, cualitativa y reflexiva.

Con las redes sociales, donde los textos suelen ser extremadamente escuetos, el autor debe tener en cuenta los principios indicados pues los lectores tienen sus propias interpretaciones y alusiones. Un simple texto puede herir la susceptibilidad de un lector e incluso extenderse a una posición sobre temas sensitivos que pueden poner en peligro desde una amistad hasta la decisión de una repercusión reciproca por parte de un gobierno en el otorgamiento del derecho a vivir o visitar un país.