Según la plataforma educativa “unPROFESOR” hermenéutica es el arte de interpretar y comprender los textos de forma racional. Es un método cuyo fin es hallar el verdadero significado de los textos (religiosos, históricos, filosóficos, jurídicos…) y brinda herramientas para comprender el texto más allá de su sentido literal.
La hermenéutica se ha conformado como una de las formas de investigación y de interpretación más divulgadas de la historia.
Por tanto, con la hermenéutica se intenta dar respuesta a una serie de cuestiones que suscitan un texto cuando requiere reflexionar sobre éste.
En el S.XIX, durante elRomanticismo Friedrich Schleiermacher (1768-1834), la hermenéutica se transformó en una disciplina autónoma que buscaba interpretar los textosatravés de dos principios básicos:
1. Contextuales: el texto se pone en relación con el contexto lingüístico e histórico en el que se crea.
2. Psicológicos: el texto se ubica en relación con la psicología, pensamiento y motivación del autor.
Dando lugar a un método que permite interpretar textos del campo jurídico, filosófico. histórico, antropológico, teológico y que ahora se extiende al mundo de las redes sociales.
Tipos de hermenéutica
Debido a su desarrollo y extensión varias disciplinas de las ciencias sociales, se pueden identificar diversos tipos de hermenéutica:
1. Hermenéutica bíblica o exégesis: se desarrolló en el primer periodo del cristianismo (S.IV d.C.). Tiene por objeto descifrar el mensaje de las Sagradas Escrituras más allá de su sentido literal, o sea desentrañar las alegorías y las metáforas del mensaje espiritual que contienen dichos textos. Cuando en Juan 1:14 dice: “Y el Verbo divino se hizo carne y habitó entre nosotros”, se refiere a la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús.
2. Hermenéutica filosófica: comenzó a desarrollarse en el S.XIX, su mayor propulsor fue Gadamer y su fin es comprender e interpretar de forma holística los textos, desarrollando un diálogo con el propio escrito (preguntar, fusionar el propio horizonte con el del autor y abandonar los prejuicios), así como, comprender el contexto en el que ha sido creado, pues, es una manifestación de en una cultura y el lenguaje es el medio a través del cual se transmite.
3. Hermenéutica jurídica: interpretación de los textos jurídicosdesde la filosofía del derecho, o sea, es la actividad analítica e interpretativa de la ley para dar una solución objetiva a un conflicto jurídico.
Características de la hermenéutica
Las principales características de la hermenéutica son:
- Interpretar un texto más allá de su sentido literal: permite comprender el mensaje “oculto” del texto y el discurso del autor: su motivación, su sentido, su deseo, el porqué de su creación.
- No se llega a comprensión final o definitiva de un texto: la interpretación de un texto es parcial y relativa porque se interpreta desde el horizonte del lector y la compresión de un texto perteneciente a otro contexto u horizonte a veces se dificulta al no poseer todas las herramientas adecuadas.
- El mundo de cada uno es como un texto inacabado (no es estático) que está atravesado por relatos que definen el propio conocimiento y nuestro ser. Por ello, nuestro cosmos es un mundo hablado en el que la lengua se erige como un elemento clave para entenderlo.
- Se interpreta y se reinterpreta el texto: cuando cada uno se enfrenta a la lectura de un texto va con una idea preconcebida y, una vez que se ha leído, se da una nueva, la propia de cada uno.
- Para descubrir el significado de un texto se debe tener presente el contexto del autor y su sistema sociocultural.
- Se realiza un diálogo con el texto: se pregunta al propio texto sobre su significado.
- Pone en diálogo los prejuicios del autor y del lector y ayuda a comprenderlos.
- Conecta el horizonte/contexto del lector y del autor.
- Es interpretativa, empírica, cualitativa y reflexiva.
Con las redes sociales, donde los textos suelen ser extremadamente escuetos, el autor debe tener en cuenta los principios indicados pues los lectores tienen sus propias interpretaciones y alusiones. Un simple texto puede herir la susceptibilidad de un lector e incluso extenderse a una posición sobre temas sensitivos que pueden poner en peligro desde una amistad hasta la decisión de una repercusión reciproca por parte de un gobierno en el otorgamiento del derecho a vivir o visitar un país.