“Hermano Vuelve a Casa”, el programa fallido de la Administración Castro que llega a su fin

Tegucigalpa – El próximo mes de abril llega a su fin el programa “Hermana, Hermano Vuelve a Casa”, mismo que según líderes y propios migrantes fue fallido ya que el bono alimenticio no se otorgó a todos los retornados y sin embargo, se invirtieron unos 100 millones de lempiras en el mismo, fondos que fueron manejados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

– La falta de oportunidades de trabajo, los bajos salarios y la inseguridad figuran entre las principales causas por las que miles de hondureños abandonan su país cada año.

Su implementación estuvo marcada por el congelamiento de fondos, según denuncias de los migrantes retornados.

Ver: Programa para retornados en deportaciones masivas es una solución superficial

Para algunos líderes de la comunidad migrante el programa lejos de beneficiar causó “daños” a los migrantes ya que la Administración de la expresidenta Xiomara Castro trasladaba la idea a los cooperantes internacionales que existían condiciones dignas de retorno al país para los connacionales en el extranjero.

Incluso se asocia la implementación de este programa con el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS), según el líder de la comunidad migrante en Miami, Florida, Juan Flores.

El programa, implementado por Sedesol, ofrece un bono único de 100 dólares estadounidenses (equivalente a unos 2,600 lempiras) a cada migrante hondureño retornado que ingrese al país a través del Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR).

El fin del polémico programa

El director del Instituto Nacional de Migración (INM), Carlos Cordero, informó la suspensión del programa “Hermano, Hermana, Vuelve a Casa” a partir del próximo mes de abril.

El funcionario dijo que la administración del presidente Nasry Asfura trabaja para poner en práctica uno mejor.

Ver: INM suspenderá el programa “Hermano, Hermana, Vuelve a Casa” a partir de abril

“En abril tendremos un nuevo proyecto con varias instituciones que trabajaremos en esta nueva modalidad”, anunció.

Detalló que ha sostenido pláticas con call center, maquilas y próximamente se firmarán convenios con empresas azucareras con el objetivo de elaborar bases de datos de migrantes retornados y que éstos puedan acceder a las fuentes de empleos existentes.

“Más daño que beneficios”

En conversación con Proceso Digital, el líder de la comunidad migrante Juan Flores dijo que este programa provocó “más daño que beneficios”.

Explicó que en Estados Unidos, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, siempre exponía temas como ese programa para referir que Honduras ya tenía las condiciones para el retorno de los migrantes.

Ver: Instruyen que el 10% de las nuevas contrataciones de la Umaps sean migrantes retornados

“Este programa nos perjudicaba enormemente, es más este proyecto vino a perjudicar hasta la finalización del TPS. Es un proyecto más fallido del gobierno de Xiomara Castro”, expresó Flores.

A renglón seguido, exigió a las nuevas autoridades auditar este programa y dar cuentas a la comunidad migrante ya que se trata de fondos que fueron aprobados para el beneficio de los migrantes retornados.

Fondos congelados

El migrante retornado René Guzmán denunció en octubre del 2025 el congelamiento del bono alimenticio que se concede a los migrantes deportados beneficiados con el programa.

Guzmán detalló que cuando regresó al país deportado de Estados Unidos recibió la ayuda económica de 100 dólares y dos bonos alimenticios.

Ver: Congelan bono alimenticio a migrantes retornados a Honduras

Sin embargo, cuando se apersonó a las instalaciones la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro), a canjear su bono simplemente no pudo y no recibió ninguna explicación.

El expresidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras (Adecabah), Adalid Irías, confirmó que visitó varias tiendas de Banasupro en la capital y constató que no se está canjeando este bono alimenticio.

Brecha entre lo que se decía y hacía

De su parte, el director de la Comisión de Acción Social Menonita (CASM), Nelson García Lobo, refirió que había una gran distancia entre lo que se decía y lo que hacía en el programa Hermana, Hermano, Vuelve a Casa.

“No era tan cierto lo que se decía con lo que hacía en el programa, debe ser revisado por el actual Gobierno porque se decían tantas cosas de este programa con los migrantes y nosotros que estamos recibiendo a los migrantes nos dábamos cuenta que había una gran distancia entre lo que se decía y lo que hacía”, manifestó el defensor de derechos de los migrantes.

Ver: Tristeza, impotencia y frustración entre migrantes hondureños deportados en la era Trump

No obstante, más allá de la cancelación debe existir un nuevo planteamiento sobre este tema, exhortó.

En ese sentido, consideró que el nuevo planteamiento debe incluir recursos para el apoyo de la salud mental de los migrantes retornados.

De su lado, César Ramos, coordinador de incidencia migrante de la CASM, alentó a aplicar la ley y pedir cuentas a exfuncionarios sobre este programa.

Enfatizó que las respuestas a los migrantes deben ser inmediatas, no se puede esperar seis meses para obtener respuestas.

Solución sostenible

De su parte, la doctora María Luisa García, coordinadora del Observatorio de Seguridad Alimentaria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), dijo a Proceso Digital que el nuevo Gobierno debe buscar una solución sostenible.

Aunque consideró que brindar alimentos a los migrantes retornados es una buena acción, señaló que lo que debe brindar es empleo.

Ver: Presidenta Castro ofrece $100 a cada migrante retornado y $1,000 de capital semilla para que emprendan

Si se brinda empleo también se previene la migración, razonó al tiempo que zanjó que en la medida que una persona tiene empleo no le va a faltar la alimentación.

Insistió que se debe buscar una solución sostenible y esa es dar poder adquisitivo a las personas, eso solo se logra con empleo.

“Es necesario darles fuente de empleo porque en la medida que tienen empleo no les va faltar la alimentación al individuo y a su familia”, zanjó.

Fondos destinados

De acuerdo a estadísticas del Instituto de Investigaciones Sociales y el Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras (OMIH), de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH, el gobierno anterior destinó más de 98 millones de lempiras a migrantes retornados bajo el programa Hermana, Hermano, Vuelve a Casa.

Durante el periodo febrero 2025-enero 2026, se desembolsaron más de 98.25 millones de lempiras, beneficiando a 37,790 personas, revela el estudio académico.

Ver: Gobierno hondureño entregó en último año más de L. 98 millones en bonos a migrantes retornados

Producto de la política migratoria de Estados Unidos el gobierno de Honduras aprobó mediante Decreto ejecutivo PCM- 08 2025, la Estrategia Nacional de Emergencia para Protección a Migrantes hondureños; dicho decreto en su Artículo No.7, numeral 2, creó el programa Hermana, Hermano Vuelve a Casa, con la finalidad de mitigar los efectos adversos del retorno y coadyuvar a su proceso gradual de reintegración; además autorizó el bono llegaste a casa.

Ver: Expresidenta de economista estima en L 7,300 millones impacto de programa de retornados

Según los datos recopilados por el OMIH, la distribución de beneficiarios por departamento revela una concentración significativa en áreas urbanas y de alta migración. Cortés encabeza la lista con el 31.37% de los casos, seguido por Francisco Morazán (4.37%), Santa Bárbara (4.12%) y otros departamentos como Olancho (2.36%) y Comayagua (3.06%).

Esta distribución refleja los patrones migratorios tradicionales del país, donde las regiones del norte y centro registran mayor flujo de salidas y retornos.

Acciones estratégicas

De su parte, la canciller de Honduras Mireya Agüero, dijo que si bien es cierto que el programa llega a su fin ya se impulsan acciones estratégicas para crear un nuevo plan de reintegración para los migrantes retornados.

Actualmente se trabaja en la restructuración de este plan, se convocará a la prensa para presentar este plan a todos los hondureños.

“Reiteramos nuestro compromiso con la institucionalidad, la legalidad y la protección de los intereses de Honduras así como el bienestar de nuestros connacionales dentro y fuera del país”, acotó.

Ante los cuestionamientos del programa la exautoridades de Sedesol salieron al paso y compartieron las siguientes cifras: