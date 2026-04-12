Heridos y vehículos afectados deja enfrentamiento de aficionados del Motagua y Olimpia y clásico capitalino se suspende

Tegucigalpa- Aficionadas del Motagua lanzaron una lluvia de piedras a aficionados del Olimpia provocando un zafarrancho en los alrededores del Estadio Nacional José de la Paz Herrera en la capital hondureña.

-Las autoridades de la Liga Nacional determinaron suspender el encuentro ante la falta de garantías.

Según se informó, aficionados de ambos equipos, vehículos afectados y los autobuses donde se trasladan los jugadores recibieron fuertes daños.

Miembros de la Policía Nacional que se encontraban frente al portón donde ingresan los jugadores observaron el percance sin hace nada por neutralizar el enfrentamiento.

Heridos y vehículos afectados deja enfrentamiento entre barras. pic.twitter.com/hTJqulOtSp — Proceso Digital (@ProcesoDigital) April 12, 2026

En la acción hay aficionados motagüenses, olimpistas y policías heridos.

Los actos vandálicos entre ambas barras solo generan que las familias dejen de ir a los estadios apoyar a los equipos de su preferencia.

El clásico entre Motagua y Olimpia estaba programado para las 5:15 de la tarde por la jornada 16 del torno Clausura de la Liga Nacional. IR