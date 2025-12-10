Herido un funcionario estatal mexicano en un ataque con armas de fuego

Ciudad de México – El subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado mexicano de Colima (oeste), Heriberto Morentín, se encuentra «estable pero herido» tras sufrir un ataque con armas de fuego este martes mientras acudía a su lugar de trabajo, informó la Mesa de Coordinación Estatal.

En un comunicado, las autoridades de Colima condenaron el ataque armado, del que aún no ha trascendido ninguna detención o la identidad de los implicados.

Los hechos ocurrieron este martes en el norte del municipio de Colima, donde el funcionario público fue atacado mientras acudía a su puesto de trabajo en la sede de la SSP.

Tras lo sucedido, la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió al lugar de los hechos para recopilar indicios y datos de prueba.

«Las personas que encabezamos e integramos las corporaciones e instituciones con asiento en la Mesa de Coordinación Estatal condenamos el atentado, manifestamos nuestras consideraciones hacia el funcionario afectado y a sus familiares en estos momentos difíciles», destacó el Gobierno de Colima.

Y avisó que está colaborando de manera coordinada con la FGE en la investigación correspondiente para identificar y llevar ante la justicia a las personas responsables del mismo.

Según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), esta entidad federativa al oeste de México sufrió una reducción de los homicidios el año pasado en comparación a 2023, pero sigue siendo el territorio con la mayor tasa de asesinatos a nivel nacional, superando los 100 por cada 100.000 habitantes.

A nivel general, los homicidios cayeron en el país un 37 % entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, los primeros 14 meses de la presidenta, Claudia Sheinbaum, periodo en el que se han detenido 38.700 personas por delitos de alto impacto y asegurado más de 311 toneladas de droga, informó este martes el Gabinete de Seguridad con cifras preliminares. JS