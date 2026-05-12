“Hemos tenido una debilidad en el Ministerio Público”: Comisionada de Derechos Humanos

Tegucigalpa – La titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, remarcó las debilidades del Ministerio Público (MP), en el contexto de los casos relacionados con defensores del ambiente y conflictos territoriales a nivel nacional.

“Yo creo que hemos tenido una debilidad en el Ministerio Público”, afirmó la funcionaria, al tiempo que expuso la tardanza en el sistema de justicia.

“Tenemos conocimiento de cómo el MP ha funcionado en otros casos que pasan 5 años, 7 años, 10 años”, señaló.

Izaguirre explicó que el Conadeh ha emitido alertas tempranas en casos de riesgo para defensores del ambiente, pero en la mayoría de ocasiones no se ha recibido respuesta institucional oportuna.

La profesional insistió en la necesidad de fortalecer la coordinación y el acceso a información entre instituciones del Estado para dar seguimiento adecuado a las investigaciones.

“Definitivamente hay que fortalecer el rol del Ministerio Público y espero que con el cambio de autoridades podamos ver un Ministerio imparcial, pero sobre todo eficiente”, manifestó. AD