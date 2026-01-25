“Hemos sido fieles cumplidores de la Constitución”, afirma jefe de las FFAA, Héctor Valerio

Tegucigalpa – El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Héctor Valerio afirmó este domingo que la institución castrense ha sido fiel cumplidor de la Constitución.

– Reafirmó que siempre estarán del lado del pueblo y de las leyes que rigen al país.

Valerio asistió a la toma de posesión del alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya junto a la Junta de Comandantes.

En ese sentido, dijo que se ha cumplido con la Constitución tal y como lo indica al respetar la declaratoria del Consejo Nacional Electoral.

Afirmó que se estará garantizando la alternabilidad en el poder en el ejercicio de la presidencia de la República.

Sostuvo que el resguardo militar continuará en el centro de la capital ya que el próximo martes toma posesión de su cargo el presidente electo Nasry Asfura.

“Hay un cronograma de actividades y las que estamos cumpliendo la seguridad de la población debe prevalecer”, apuntó. IR