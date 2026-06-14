Hegseth confía en que EEUU e Irán llegarán a un acuerdo pese ataque de Israel al Líbano

Nueva York – El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este domingo que confía en que su país e Irán llegarán a un acuerdo para poner fin a la guerra, pese al reciente ataque de Israel contra la capital del Líbano, Beirut, en el que murieron tres personas.

«Por lo que sé, seguimos por buen camino. No es cuestión de si se firmará, sino de cuándo. Hay aspectos logísticos que influyen en cómo se desarrollan estas cosas», expresó Hegseth en una entrevista en el programa ‘Face the Nation with Margaret Brennan’, de CBS News.

El republicano opinó que Israel ha sido muy «prudente» en el bombardeo que realizó hoy en una zona de los suburbios situados al sur de Beirut, conocidos como el Dahye, en el que al menos tres personas murieron y otras seis resultaron heridas.

El ataque contra el Dahye, considerado bastión de Hizbulá, se produjo después de que el Ejército israelí informara de que tres proyectiles lanzados desde el Líbano habían caído en comunidades israelíes cercanas a la frontera y ordenara la evacuación de más de diez poblaciones en el sur de este país.

«Israel ha sido muy prudente en su respuesta, consciente de que estamos a punto de alcanzar un acuerdo. No espero que eso lo altere. También acepto que haya conversaciones más intensas al respecto», apuntó Hegseth a la cadena.

«El tema de las negociaciones no es realmente de mi competencia, pero creo que continuarán, y si Irán quiere que esto se mantenga tiene que hacer que Hizbulá se retire», subrayó.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ayer que hoy se firmará el acuerdo con la nación persa para poner fin a la guerra.

Según dijo Hegseth a CBS News, la firma de este acuerdo implicaría que el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el tránsito de hidrocarburos, se reabra «inmediatamente».

Por su parte, Trump afirmó que el bombardeo israelí contra Beirut «no debería haber ocurrido», y dijo que, aunque Israel «tiene derecho a defenderse», el ataque al que respondía «fue muy leve e insignificante» porque nadie murió ni resultó herido.

«Estamos muy cerca de un acuerdo que traerá la paz a la región, incluido el Líbano, y todas las partes deberían mantener la calma (…). Este podría ser el comienzo de una paz larga y hermosa. ¡No lo echemos a perder!», escribió en su red Truth Social. EFE