Héctor Vidal Cerrato confirma que cedió su derecho de ser el sustituto de Samuel García en la planilla de diputados en Olancho

Tegucigalpa – El diputado suplente Héctor Vidal Cerrato informó este jueves que él renuncia a su derecho de asumir la candidatura en propiedad por el departamento de Olancho por el Partido Liberal tras la renuncia de las aspiraciones de Samuel García.

Actualmente, Vidal Cerrato es el suplente de Samuel García en el Congreso Nacional y en la planilla de diputados del Partido Liberal en Olancho.

“El miércoles elaboramos un documento donde puse mi huella y firma desautorizando en asumir la diputación propietaria por el departamento de Olancho”, dijo a la emisora Radio América.

Contó que el miércoles hubo una reunión a última hora entre Samuel García, Jorge Cálix y la dirigencia liberal de Olancho para acordar que el primero cediera su candidatura y el segundo lo sustituya en la planilla.

Cerrato resaltó que este movimiento es una demostración de que el Partido Liberal escucha a sus bases y realiza los movimientos necesarios para ser el vencedor en las elecciones generales.

Indicó que el objetivo del presidenciable Salvador Nasralla es vencer al Partido Libertad y Refundación (Libre) el 30 de noviembre, en el caso de Olancho sacar dos o tres diputados electos.

Cerrato señaló que la Ley Electoral establece que si un candidato propietario renuncia, le corresponde al suplente ser su sustituto en la planilla.

Sin embargo, ratificó que él cede su espacio para que el diputado Jorge Cálix sustituya a Samuel García en la planilla de congresistas del PL en Olancho. AG