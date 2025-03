Héctor Soto: Biometría es una buena herramienta, pero hay que tener expectativas moderadas

Tegucigalpa-El analista político Héctor Soto destacó que la implementación del sistema biométrico en las elecciones primarias de Honduras tiene un propósito fundamental: evitar que las personas voten más de una vez. Sin embargo, advirtió que, al tratarse de un ejercicio nuevo en este tipo de comicios, su efectividad podría variar dependiendo del contexto.

«Seguramente funcionará en algunos lados y en otros no, por la inmediatez del proceso. Hay muchas personas en las mesas que no se han capacitado o no han logrado capacitarse en el biométrico, así que eso va a generar dificultades en algunos partidos», explicó Sosa. En este sentido, consideró que este proceso debe servir como una lección para garantizar que el 100% de las mesas electorales estén preparadas para las elecciones generales.

El analista subrayó que el éxito de la biometría en este proceso electoral es una responsabilidad compartida entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los partidos políticos. A su juicio, el CNE ha cumplido más con su rol que los partidos, los cuales deben redoblar esfuerzos para garantizar una implementación efectiva del sistema.

Avances y desafíos en el proceso electoral

Sosa evaluó el desarrollo del proceso electoral y señaló que, aunque avanza de manera positiva desde la perspectiva de los órganos electorales, todavía hay desafíos importantes que atender. «El proceso transcurre bien si lo vemos desde la lógica de los órganos electorales, pero también es un reflejo de que las mesas siguen en manos de los políticos, lo que está generando dificultades», comentó.

Entre los problemas identificados, mencionó la falta de custodios electorales y la entrega de credenciales sin nombres, lo que podría generar dudas sobre la transparencia del proceso.

Además, Soto alertó sobre cambios en centros de votación que podrían afectar la participación de los electores. Uno de los casos más llamativos es el del centro de votación de Cerro Grande, el más grande de Tegucigalpa y el quinto más grande del país. «Esto no sería problemático si hay una buena pedagogía electoral. Esperemos que el CNE haga su trabajo en este aspecto», indicó.

Asimismo, Soto mencionó los cambios de domicilio electoral, señalando que los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Yoro concentran la mayoría de estos casos. «Cuando el traslado es voluntario, no hay problema, pero hay casos en los que los votantes son enviados a otro lugar sin justificación», advirtió.

Finalmente, el analista reiteró que el proceso electoral avanza, pero los partidos políticos deben acelerar el paso en varios aspectos clave para garantizar un desarrollo transparente y eficiente.LB