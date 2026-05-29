Hechos documentados van a estremecer el país: CNE

Tegucigalpa – Hechos documentados de lo que hizo la clase política van estremecer el país, no se trata de una novela, advirtió hoy la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall.

La consejera mencionó que cuentan con toda la documentación de los hechos denunciados que buscaban atentar contra la democracia del país.

Externó que no se trata de una novela, sino de llevar justicia a la población hondureña.

En ese orden, Hall, dijo que no se trata solo de la reactivación administrativa del pleno, sino de la preparación de “algo que próximamente” el país va a conocer.

“Hechos documentados van a estremecer al país”, dice Ana Paola Hall, consejera presidenta del CNE pic.twitter.com/W1pjMtAYsb — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 30, 2026

“Lo que pretende hacerse por parte del sector y la red político estatal que atentó contra la democracia e intentó impedir la declaratoria de elecciones está totalmente documentado”, expresó.

Pueden montar todas las novelas que han montado, pero los hechos objetivos no los tienen.

“Nosotros no vamos a presentar novelas, esto es un pleno, no es un circo como en alguna ocasión tuvo que recordársele a un miembro de este Consejo Nacional Electoral”, acotó.

Insistió que los hechos documentados van a sacudir este país.

No quiso adelantar si trata de una denuncia ante el Ministerio Público, pero afirmó que pronto la población hondureña conocerá en lo que han estado trabajando ya que no han estado de brazos cruzados

El pleno del CNE notificó la ejecución de la garantía del contrato suscrito con la empresa Grupo Asesoría en Sistematización de Datos (ASD), responsable del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP).

La decisión se adopta tras las fallas registradas en el sistema durante el proceso electoral, lo que generó múltiples cuestionamientos sobre la estabilidad de la plataforma utilizada para la divulgación de resultados.

Según lo informado, el CNE realizó la notificación al banco correspondiente para proceder con el reclamo de la garantía, dentro del plazo establecido en el contrato.

Cossette López, consejera del CNE, recordó hoy que desde el oficialismo en la Administración anterior se buscó retrasar los procesos electorales pic.twitter.com/hVnTJjwsF9 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 30, 2026

El monto de la garantía representa aproximadamente el 15 % del contrato total, que supera los 116 millones de lempiras.

Cabe señalar, que el proceso continúa en la fase administrativa correspondiente, mientras el órgano electoral evalúa el desempeño del sistema utilizado en los comicios recientes.

De su parte, la consejera Cossette López, recordó que desde el oficialismo se buscó retrasar los procesos electorales.

“Nosotros tenemos evidencia documental y hay hechos, hay una silla vacía”, exclamó.

Queremos reducir vulnerabilidades para el futuro actuando en el presente, razonó. (RO)