Frase del día“He consultado a nuestra candidata Rixi Moncada para dar esta información porque, según nuestro propio conteo nacional de actas presidenciales, acta x acta quien gana la presidencia es Salvador Alejandro César Nasralla Salum”.Por: Proceso Digital9 de diciembre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Manuel Zelaya • Coordinador de Libre Noticias recientes InternacionalesPetro cuestiona que presidentes latinos no dialoguen ante los ataques de EEUU en el Caribe Cultura y SociedadAuschwitz abre nueva exposición permanente preparada durante más de 12 años SaludEl doctor Umaña advierte a viajeros desde y hacia España sobre virus de influenza mutado PolíticaEscrutinio especial que definiría al nuevo presidente comenzará mañana sábado FarándulaFallece Papo Rosario, quien fuera por 38 años cantante de El Gran Combo de Puerto Rico