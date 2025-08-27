Hay varias alcaldías que tienen problemas en liquidar las subsanaciones, señala ministro Vaquero ante falta de transferencias

Tegucigalpa – El ministro de Gobernación y Justicia, Tomás Vaquero, manifestó este miércoles que hay algunos municipios que tienen problemas en la liquidación de subsanación de transferencias.

“Hay algunos municipios que tienen temas serios porque no es lo mismo subsanar documentos para liquidar fondos de las alcaldías, necesitamos subsanación para liquidación de transferencias”, dijo el funcionario.

Más temprano, el diputado Mario Segura denunció que la Secretaría de Finanzas no está realizando las transferencias en los municipios donde hay alcaldes liberales.

En ese sentido, Vaquero mencionó que hay alcaldes que tienen pendiente realizar subsanaciones y los motivó a hacerlo dejando de lado las motivaciones políticas.

Detalló que en este trimestre, la Secretaría de Finanzas tiene a disposición mil 600 millones de lempiras para distribuir en varias cuotas hacia las municipalidades.

Afirmó que la Secretaría de Gobernación y Justicia ha ejecutado el 60 % de su presupuesto destinado a las transferencias.

Vaquero defendió que la Secretaría de Finanzas realiza las transferencias en función de las liquidaciones de subsanaciones que van ingresando al sistema. AG