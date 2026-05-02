Hay una reconfiguración del narcotráfico, dice ministro de Seguridad que pide más tiempo para ofrecer resultados

Tegucigalpa – El ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez afirmó que muchos de los sucesos que ocurren en Honduras se deben a una recomposición del narcotráfico por las acciones emprendidas por Estados Unidos en aguas del Caribe para contener el envío de droga desde el sur al norte del continente.

– “Hay reconfiguración de las bandas criminales por la recomposición del tráfico de drogas y la inmigración que retorna a personas provenientes de México que traen los modelos y los replican en la zona”, analizó.

– “No me recuerdo en otro tiempo que nos hayan exigido tantos resultados en 60 días, yo aseguro que antes que finalice este año se verán mejores condiciones de seguridad”, prometió.

“En estos momentos hay una reconfiguración de las estructuras criminales que se dedicaban al narcotráfico. Las acciones militares que tiene Estados Unidos frente a las costas venezolanas de alguna forma han limitado el accionar de las bandas locales de tráfico de drogas”, declaró.

El secretario de Seguridad manifestó que estas estructuras del hampa buscar otras formas para mover la droga desde el sur al norte del continente.

“Estamos viendo esta reconfiguración. Muchas de estas estructuras lamentablemente están causando otros hechos de violencia, estamos conscientes y nos focalizamos en neutralizarlas”, describió.

Captura de segundo implicado

Confirmó que se capturó un segundo sospechoso en el caso del secuestro y asesinato del pastor Óscar Núñez, ocurrido el pasado 20 de abril en el norte de Honduras.

La segunda captura -detalló el funcionario- es parte importante de la estructura criminal y residía en Marale, Francisco Morazán. Adicionó que en las próximas horas podrían haber más capturas ligadas al crimen del pastor y empresario.

El ministro Gerzon Velásquez.

Dijo que mantienen cercados a los miembros de la banda “El Cartel del Diablo” y que los capturarán para que respondan por sus crímenes cometidos.

Describió que Sulaco, Yorito, Victoria (Yoro), municipios del norte de Francisco Morazán y del este de Comayagua se mantienen intervenidos por los cuerpos de seguridad del Estado.

Con respecto a los escenarios de homicidios múltiples, refirió que la mayoría de estos sucesos se relacionan con actividades ilícitas, especialmente por el pleito de territorios para la venta de drogas.

Mejores condiciones

Sobre la Tasa de Seguridad, apuntó que la Policía Nacional es uno de los grandes beneficiarios de estos recursos y eso se traduce en una mejor logística para combatir el crimen con mejores vehículos y equipamiento.

Defendió la política de focalizar las acciones de los cuerpos de seguridad para contrarrestar el crimen en las zonas donde ocurren mayor cantidad de sucesos violentos.

El funcionario destacó el uso de la tecnología para las operaciones policiales como el uso de drones y otras herramientas, aunque reconoció que no es lo idóneo por la magnitud del crimen al que se enfrentan todos los días.

Para los que piden su cabeza, el funcionario se comprometió a tener resultados a largo plazo y citó que apenas fue aprobado el presupuesto general de la República. “En el pasado no he visto que pidan resultados a alguien en apenas 60 días”, indicó.

Se comprometió a mejorar no solo la percepción ciudadana, sino también los resultados en el combate a la criminalidad común y organizada.

Velásquez dijo que no desconoce las presiones que existen sobre su cabeza para que mejores las condiciones de seguridad en Honduras.

El ministro Velásquez se desplazó este sábado a San Pedro Sula para sostener reuniones con la cúpula policial en el norte de Honduras. JS