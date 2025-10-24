Hay una cantidad de teléfonos que están siendo intervenidos, asegura diputada Espinoza

Tegucigalpa – La diputada liberal Maribel Espinoza indicó este viernes que pese a que las intervenciones telefónicas no autorizadas por un juez son ilegales, las mismas están siendo utilizadas por el gobierno, “de eso no hay duda”.

“Hay una serie de cantidad de teléfonos de interés, que están siendo intervenidos para saber sus conversaciones”, indicó la diputada y profesional del derecho al reclamar que estas acciones no reflejan una democracia, sino un estado autoritario.

Para Espinoza, la pregunta obligada en este caso es si ¿realmente quienes gobiernan piensan que el pueblo va a permitirles seguir en el poder si violan la Constitución y las leyes, pero ordenan a los otros que la cumplan?

“Eso no refleja una sociedad organizada. Lo que refleja es una dictadura organizada, en ese sentido el partido de gobierno y más específicamente el familión, porque en el partido Libre (Libertad y Refundación) hay pensadores y ciudadanos honestos, pero quien gobierna es el familión y éste es tan corrupto como el gobierno anterior y el familión está llevándonos a la pérdida de derecho”, manifestó. VC