“Hay un silencio cómplice sobre la CICIH, ya no se habla más cuando antes era una exigencia constante”: Josué Murillo

Tegucigalpa – El analista Josué Murillo cuestionó “el silencio cómplice” y hasta “pusilánime” de diversos sectores de la sociedad que demandaban la urgente necesidad de instalar la Comisión Internacional Anticorrupción (CICIH) en Honduras.

– “Eso de querer importar modelos de otros países con el nombre de un presidente de otro país, tengamos un poquito más de amor por la patria y la identidad. Creo que eso es más para que el reflector esté sobre él y obtener réditos electorales en el futuro”, analizó.

– Sugirió “meter al mamo” a los que han cometidos delitos en la administración público, tras ser consultado sobre la denuncia del CNA contra el exdirector de la OABI.

Remarcó que ahora existe “un silencio cómplice, temeroso y hasta corrupto” de sectores que anteriormente exigían con firmeza la llegada de este mecanismo internacional.

Según el declarante, la lucha anticorrupción ha perdido fuerza en la agenda nacional, pese a que en el pasado fue una de las principales banderas de organizaciones de sociedad civil y diversos actores políticos. “No se habla más de la CICIH, cuando antes era una exigencia constante. Ahora muchos guardan silencio”, cuestionó.

“Hay muchos que se arropan con el manto de la transparencia, que estuvieron muy beligerantes cuando Juan Orlando o Xiomara eran presidentes, y ahora no hablan nada absolutamente del tema. Será que ahora se sienten en la gracia del partido de gobierno y no sienten la necesidad que les abra puertas y ventanas”, aseveró.

El señalamiento surge en un contexto marcado por denuncias recurrentes de corrupción y la percepción de impunidad en el sistema de justicia. En ese sentido, insistió en que el país necesita una instancia internacional que acompañe y fortalezca las capacidades nacionales para investigar y sancionar redes de corrupción.

Plan Bukele

Murillo también criticó propuestas de corte populista en materia de seguridad, particularmente aquellas que buscan replicar modelos extranjeros. “No podemos importar leyes con el nombre de un presidente de otro país, sin respetar nuestra soberanía e identidad”, expresó, en alusión a iniciativas inspiradas en políticas implementadas fuera de Honduras.

No obstante, aclaró que sí respalda reformas orientadas a fortalecer el sistema penal, como el endurecimiento de penas en delitos graves y la construcción de cárceles de máxima seguridad para criminales de alta peligrosidad.

En relación con la corrupción, fue enfático en que las investigaciones deben avanzar con rigor, garantizando el debido proceso, pero con resultados concretos. “Si hay culpables, deben enfrentar todo el peso de la ley”, afirmó.

Además, Josué Murillo señaló que la corrupción es un problema estructural que atraviesa a distintos partidos políticos. “Todos los partidos tienen personas corruptas, y muchas veces hay encubrimiento interno. No se puede dejar esto a la voluntad del político”, advirtió.

Reiteró que la instalación de la CICIH sigue siendo una herramienta clave para romper ciclos de impunidad en el país, por lo que llamó a retomar el debate y la presión ciudadana para su concreción. JS