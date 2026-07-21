Frase del día

“Hay un requerimiento fiscal ya elaborado contra el exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, pero hasta el momento no se ha ejecutado ninguna acción judicial, por lo que la existencia de -pactos oscuros- estarían frenando el proceso”.

Por: Proceso Digital

Dina Meza, defensora de derechos humanos.

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img