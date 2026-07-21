Frase del día“Hay un requerimiento fiscal ya elaborado contra el exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, pero hasta el momento no se ha ejecutado ninguna acción judicial, por lo que la existencia de -pactos oscuros- estarían frenando el proceso”.Por: Proceso Digital21 de julio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Dina Meza, defensora de derechos humanos. Noticias recientes Deportes1-0. Boca vence a O’Higgins con gol de Merentiel en el regreso del mundialista Paredes Portada DigitalPortada Viernes 24.07.2026. MigrantesUna corte extiende tres días la protección para haitianos en EEUU que Trump pide revocar Al DíaLa producción industrial de Taiwán creció cerca de un 20 % en el primer semestre por la IA ActualidadOlimpia campeón de la Supercopa 2026